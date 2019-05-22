“Flört edebileceğim bir İngiliz bul”

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan ve ilk bebeğini dünyaya getiren eski Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın, İngiliz TV ve radyo sunucusu Lizzie Cundy’ye yıllar önce söylediği sözler ortaya çıktı.

Markle, Prens Harry ile tanışmasından üç yıl önce, 2013 yılında bir yardım gecesinde Lizzie Cundy ile konuşurken, esprili bir şekilde kendisinden ünlü bir İngiliz erkek bulmasına yardım etmesini istemiş.

Cundy, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Kadın kadına sohbet ediyorduk ve sonra bana, ‘Tanıdığın ünlü erkek var mı? Bekarım ve İngiliz erkeklerini çok seviyorum’ dedi. Ben de ona ‘Dışarı çıkalım ve sana birini bulalım’ dedim” ifadesini kullandı.

Cundy, Markle’ın Prens Harry ile birlikte olduğu haberlerinin çıktığı zamanlarda kendisine mesaj yazarak, “Aman Tanrım, Harry olayını duydum” dediğini, Markle’ın da karşılığında, “Evet, deniyoruz, ilişkiye başladık” yanıtını verdiğini anlattı.

Cundy, bu konuşmadan kısa süre sonra Markle’ın kendisiyle irtibatı kestiğini söyledi. Radyocu, Markle’a, medyadan birileriyle ahbaplık etmeyi kesmesinin önerildiğine inandığın belirtti.

Gazeteci Piers Morgan da daha önce, Meghan Markle’ın Prens Harry ile ilişkiye başladıktan sonra kendisiyle irtibatı kopardığını söylemişti.

Meghan Markle ile Prens Harry Haziran 2016’da ilişkiye başlamış, 19 Mayıs 2018’de evlenmişti. Çiftin 6 Mayıs’ta Archie Harrison adını verdikleri erkek bebekleri oldu. Bebek, İngiliz tahtının yedinci varisi konumunda.