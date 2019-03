‘Ejderhaların Annesi’ni canlandıran İngiliz oyuncu ölümden döndü

Tüm dünyada milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen (Ejderhaların Annesi) karakterini canlandıran İngiliz aktris Emilia Clarke’ın yaşadığı beyin anevrizmasından dolayı iki kez ölümün eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Game of Thrones’un yıldızı Clarke, The New Yorker’da yayımlanan yazısında dizi çekimleri sırasında iki kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu ilk beyin anevrizmasını dizinin 1. sezonunun çekimlerinin bitmesinin ardından bir spor salonunda yaşadı. O dönem 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu. Emilia bu tür kanamalarda hastaların üçte birinin hayatını kaybettiğini belirtti. Üçüncü sezonun çekimlerini tamamladıktan sonra anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığı söylenince İngiliz oyuncu ameliyat oldu.

HAYIR KURUMU KURACAK

32 yaşındaki yıldız Clarke, en büyük hayali olan diziyi bitirebileceği için çok mutlu olduğunu kaydetti. İngiliz oyuncu zorlu günlerini “Bütün çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken neredeyse önce aklımı sonra da hayatımı kaybetmek üzereydim. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim ama artık paylaşma zamanı.” İfadesini kullandı.

Yaşadığı olaylar üzerine Clarke beyin kanaması, felç geçiren insanlara tedavi sağlamayı hedefleyen SameYou adında bir hayır kurumu kurmaya karar verdiğini açıkladı.