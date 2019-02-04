Mesut Özil, Amine Gülşe’nin gelinliği için ne kadar ödeyecek?

Arsenal’ın Yıldız Futbolcusu Mesut Özil, Amine Gülşe’nin Gelinliği İçin 520 Bin TL Ödeyecek

Haziran ayında Mesut Özil’i evlenecek olan oyuncu Amine Gülşe, gelinliğini hayranı olduğu Zuhair Murad’a diktirecek. Gülşe’nin özel tasarım gelinliğinin fiyatı ise yaklaşık 520 bin TL.

Haziran ayında İngiltere’de evlenmeye hazırlanan Arsenal’in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin düğün detayları, yavaş yavaş belli olmaya başladı. Özil, nişanlısı Gülşe için kesenin ağzını açtı. Özil, Gülşe’nin beğendiği gelinlik için yaklaşık 520 bin TL ödeyecek.

GELİNLİK İÇİN 520 BİN TL ÖDEYECEK

Çiftin, Londra’daki tarihi bir kalede evleneceğini iddia eden İngiliz basını şimdi de Gülşe’nin gelinlik tercihini açıkladı. Zuhair Murad’ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncu, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdi. Özil, özel tasarım bir gelinlik giyecek olan 25 yaşındaki aşkı için kesenin ağzını açtı. Gelinlik için 100 bin doları yani yaklaşık 520 bin lirayı gözden çıkaran yıldız futbolcu, bonkörlüğünü de bir kez daha gözler önüne serdi.