Tolga Karel, Amerika’da tır şoförü oldu!

YAPRAK Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel iki yıl önce Amerika’ya yerleşti.

3 saat önce
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YAPRAK Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel iki yıl önce Amerika’ya yerleşti. Bir süredir sağlık turizmiyle ilgilenen Karel’in işleri yolunda gitmedi.

Ev olarak kullandığı iş yerini kapatmak zorunda kalan Karel, Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti. Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu, TIR şoförü oldu. Karel önce Amerika’da eyaletler arası TIR şoförlüğü kursuna yazıldı. Geçtiğimiz günlerde seferlere başlayan Karel’in ilk durağı Teksas oldu. Yeni işinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel’in aylık 8 bin dolar kazandığı öğrenildi.

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