Ahmet Kural bir ay sonra ilk kez görüntülendi

55 dakika önce
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Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaşadığı krizden bir ay sonra ilk kez Levent’te görüntülendi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre Sla Gençoğlu’nun “Beni darp etti” iddiasıyla savcılığa şikayet ettiği Ahmet Kural, olayın ardından ilk kez önceki gün Levent’te ortaya çıktı. Bir aydır şiddet iddiasıyla gündemde olan oyuncu, Murat Cemcir’in yeni ofisini ziyaret etti.

AĞZINA FERMUAR ÇEKTİ

Eski sevgilisiyle ilgili sorular karşısında eliyle ağzına fermuar çekme işareti yapan Kural, sessizliğini korudu.

​”İşler, güçler… Çalışmaya devam, her şey yolunda” diyen Kural, Cemcir’le birlikte ofisten ayrıldı. İkilinin yeni filmleri için çalışmaya başladığı öğrenildi.

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