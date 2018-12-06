Seda Sayan bombaladı!

GEÇTİĞİMİZ hafta “Oğlumun fakir bir kızla evlenmesini istiyorum” açıklamasıyla gündem olan Seda Sayan kendisini fakirleri aşağılamakla suçlayanlara sert çıktı.

Seda Sayan geçtiğimiz hafta “Oğlumun fakir bir kıza evlenmesini istiyorum” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bu sözlerinden ötürü sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Sayan, kendisini fakirleri aşağılamakla suçlayanlara ateş püskürdü.

Seda Sayan şunları söyledi: ”Oğlum fakir kızla evlensin derken fakirleri aşağılıyor gibi oldu. O zaman dizileri de değiştirin ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için fakir diyorum. Oğlumun da fakir bir kızla evlenmesini istiyorum derken onun da kızın ailesine faydası olsun istedim. Gönlü fakir kadınım geldiğim yeri, oraları unutmadım. Hala gecekondudayım ben! Siz kimsiniz ki beni eleştiriyorsunuz! Kaldı ki Oğulcan’ın fakir bir kıza aşık olmasında ve onunla evlenmesinde ne gibi bir sorun var anlamadım.”