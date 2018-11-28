David-Victoria Beckham cephesinde neler oluyor? Bir süredir aralarının iyi olmadığı iddia edilen David-Victoria Beckham çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir aralarının iyi olmadığı iddia edilen David-Victoria Beckham çifti ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Radar adlı internet sitesinde yer alan habere göre Victoria ve David Beckham çiftinin evliliği gerçekten de uçurumun kıyısına geldi. Ama bunun sebebi ne aldatma ne de iletişimsizlik. Ünlü çiftin evliliğini sarsan, akla gelmeyecek bir olay.

İddialara göre; Victoria Beckham, evlerine yönelik olarak yaşadıkları iki soygun girişiminin ardından “güvenlik takıntısı” kurbanı oldu. Bu takıntı öylesine ileri bir boyuta geldi ki Victoria Beckham, sahip oldukları bütün gayri menkulleri ileri güvenlik sistemleriyle donattı. Bu sistem sayesinde de sahip oldukları bütün malikaneleri dünyanın neresine giderse gitsin akıllı telefonu aracılığıyla takip edebiliyor.

Karısının bu takıntısı ise David Beckham’ı çok rahatsız ediyor. Çifte yakın kaynaklar, Victoria ve David Beckham’ın çok farklı kişiliklere sahip olduğunu belirterek, “David belli bir noktaya kadar güvenlik için alınan önlemleri anlayabiliyor. Ama Victoria’nın bu konuda çok abartıya kaçması onu rahatsız ediyor ve çiftin arasını açıyor” diye yorum yaptı. (HABERTÜRK)