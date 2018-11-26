Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa’nın Marsilya kentinde evlenen sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti tek celsede boşandı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa’nın Marsilya kentinde evlenen Ilıcalı ile Subaşı, öğle saatlerinde boşanmak için Silivri Adliyesi’ne geldi.

Hürriyet gazetesinden Ceylan Sever’in aktardığı habere göre, duruşmanın başında gizlilik kararı veren hakim, çifti 9 dakikada boşadı.

Silivri Adliyesi’ne aynı araçta gelen ılıcalı ve Subaşı’nın Silivri Adliyesi’ne girerken neşeli oldukları görüldü.

‘SEVEREK EVLENDİK YÜRÜTEMEDİK, SAYGI İLE AYRILDIK7

Adliye çıkışı açıklama yapan Acun Ilıcalı, “Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik, konuştuk, kurtaramadık” dedi.

Ilıcalı, “Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik, olmadı yürütemedik. Hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin 5 yaşında bir kız çocukları var.