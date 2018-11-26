Londra’nın kalbi 1 Aralık’ta Cyprus Garden’da atacak LONDRA’DA eğlence denince ilk akla gelen mekanlardan olan Cyprus Garden, yoğun istek üzerine 1 Aralık Cumartesi gecesinden itibaren yeni dekoru ve yenilenen mutfağıyla hizmet vereceğini duyurdu.

LONDRA’DA eğlence denince ilk akla gelen mekanlardan olan Cyprus Garden, yoğun istek üzerine 1 Aralık Cumartesi gecesinden itibaren yeni dekoru ve yenilenen mutfağıyla hizmet vereceğini duyurdu.

Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez mekanı, müşterilerinin damaklarına hitap eden kaliteli meze ve yemeklerinin yanı sıra, nezih atmosferi ve coşkulu eğlence geceleriyle de bir numara olmaya devam edecek.

Londra’nın kalbi Cyprus Garden’da atmaya devam ederken, düğün, nişan, sünnet, kına, doğun günü ve her türlü özel partilerinizi de Cyprus Garden’da düzenleyebilirsiniz. 100 kişilik düğünlerinizi (yemek ve her yer dahil) 2000 pound’dan başlayan fiyatlarla yapılabilir.

LONDRA’NIN MEGA STARLARI CYPRUS GARDEN’DA

Türkiye’de bir döneme damga vuran isimlerden Semra İleten yeni sezonda Cyprus Garden’ın assolisti olacak.

Seçkin sanatçılar Semra İleten, Kral Eray, Burçin ve yılların vazgeçilmez show adamı Kerem Ergen’in de sahne alacağı Cyprus Garden’da, eğlence tüm hızıyla devam edecek.

Londra Gazete’ye konuşan Cyprus Garden yöneticisi Engin Yorgancı, “Bu yıl da Londra’nın eğlence adresi olacağız. Yenilenen kadromuz ile farkımızı ortaya koyacağız ve tüm misafirlerimize en iyi hizmeti vereceğiz.”

Ayrıca yılbaşı rezervasyonlarının başladığını belirten Engin Yorgancı, ‘Yılbaşı için rezervasyon yapmakta geç kalmayın” dedi.

The Fairways, Southend Road, Chingford E4 8TA adresinde bulunan Cyprus Garden Meze Bar & Restaurant’ta rezervasyon yaptırmak ya da ayrıntılı bilgi almak için 020 8527 9892, Ediz 07741 34 10 31 veya Engin Yorgancı’yı 07738 410 870 numaralı telefonları arayabilirsiniz.