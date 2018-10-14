Özge Özpirinçci: Evlilik düşünmüyoruz Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le evlilik sorularına, "Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için düşünmüyoruz" dedi.

ÖZGE Özpirinçci, önceki gün Selin Şekerci ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le evlilik sorularına, “Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için düşünmüyoruz” dedi.

Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le evlilik sorularına, şu yanıtı verdi:

“Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için düşünmüyoruz” dedi.

Oyuncu, çocuk sorularına ise “İşime adapteyim, öyle bir şey aklımızda yok” diye konuştu.