Özge Özpirinçci: Evlilik düşünmüyoruz

Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le evlilik sorularına, "Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için düşünmüyoruz" dedi.

35 dakika önce
0 33 Bir dakikadan az

ÖZGE Özpirinçci, önceki gün Selin Şekerci ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le evlilik sorularına, “Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için düşünmüyoruz” dedi.

Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le evlilik sorularına, şu yanıtı verdi:

“Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için düşünmüyoruz” dedi.

Oyuncu, çocuk sorularına ise “İşime adapteyim, öyle bir şey aklımızda yok” diye konuştu.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 hafta önce
308

Rhian Sugden balayını da Antalya’da yaptı!

25 Temmuz 2018
393

Mutsuz evlilik boşanmak için gerekçe olamaz

9 Temmuz 2018
778

Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı…

21 Mayıs 2018
521

Demi Rose yine sosyal medyayı salladı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin