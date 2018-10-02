The X Factor’de kaza!

The X Factor yarışmasına katılan bir müzisyen, performansını sergilerken sahnenin azizliğine uğradı ve sahneden düştü.

2 saat önce
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İngiltere‘de düzenlenen ve bir çok ünlü müzisyenin jüri olduğu dünyaca ünlü The X Factor yarışmasına katılan bir müzisyen, performansını sergilerken sahnenin azizliğine uğradı ve sahneden düştü. O anlar anbean kaydedildi.

AYAĞA KALKIP SALONA SELAM VERDİ

İngiltere’de The X Factor isimli yarışmaya katılan müzisyen, sahneden düşünce bütün salon paniğe kapıldı. Süren gerginliğin ve bekleyişin sonunda düştüğü yerde kalkan gitarist iyi olduğunu göstererek salona selam verdi. (HABERLER.COM)

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