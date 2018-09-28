Lady Gaga’nın iç çamaşırı yok mu?

Yaptığı her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor! Özellikle kostümleriyle adından söz ettirmeyi başaran Lady Gaga bu kez de kıyafetinin azizliğine uğradı.

41 dakika önce
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Yaptığı her hareketiyle gündeme gelmeyi başarıyor! Özellikle kostümleriyle adından söz ettirmeyi başaran Lady Gaga bu kez de kıyafetinin azizliğine uğradı.

Star is Born filminin galası sonrasındaki soru cevap bölümüne gelen Gaga, arzuladığından fazlasını sergiledi. Deri bir blazer kıyafet giyen superstar küçük canavarlar adını verdiği hayranları tarafından adeta istilaya uğradığında da siyah iç çamaşırı göründü.

Kötü kıyafet seçimi dışında gecenin bir vaktinde güneş gözlüğü giyme tercihi de korkunçtu. Frikik vermekten kurtulamayan Lady Gaga, dünya basınında geniş yer buldu. Lady Gaga, tüm bunlara rağmen Star is Born filmi Venedik Film Festivali’nde 8 dakika ayakta alkışlandı. (MYNET.COM)

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