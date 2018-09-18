Lily Allen bir kez daha şaşırttı 33 yaşındaki İngiliz şarkıcı Lily Allen, meslektaşı Liam Gallagher'le birlikte 2009 senesinde uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

33 yaşındaki İngiliz şarkıcı Lily Allen, meslektaşı Liam Gallagher’le birlikte 2009 senesinde uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Yayınlanacak olan kitabıyla tüm dünyada magazin basınının gündeminde kendine yer bulan şarkıcı Lily Allen yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Daha önce bir otobüsün içerisinde kocasını aldattığını itiraf eden genç şarkıcı, bu sefer de uçakta cinsel birliktelik yaşadığını açıkladı.

My Thoughts Exactly isimli kitabında, kocası Sam Cooper ile boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve depresyona girdiğini dile getirmişti.

Lily, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali’nde konser vermek için Japonya’ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. (HABERTÜRK)