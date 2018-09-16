Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf: O rol benim olacaktı

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale'den yıllar sonra şaşırtıcı bir itiraf geldi.

3 saat önce
0 41 Bir dakikadan az

İngiliz oyuncu Kate Beckinsale’den yıllar sonra şaşırtıcı bir itiraf geldi. Beckinsale, son yılların en başarılı süper kahraman filmlerinden birindeki başrolün kendisine teklif edildiğini söyledi.

Variety dergisine konuşan 45 yaşındaki oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beckinsale, 2017’de vizyona giren Wonder Woman filmiyle ilgili pişmanlığını anlattı.

Film için 2000’li yılların başında kendisine teklif geldiğini belirten İngiliz oyuncu, “Joel Silver yapım ekibindeydi ve başrol için bana teklifte bulundu. İtiraf etmeliyim ki o dönem proje bu kadar iyi tasarlanmamıştı. Okuduğum senaryo berbattı. O nedenle kabul etmemiştim. Yıllar sonra daha iyi bir projeyle Gal Gadot mükemmel bir iş çıkardı” dedi.

İsrail’li oyuncu Gal Gadot’un başrolünde oynadığı Wonder Woman, 2017’nin en başarılı yapımlarından biri olmuş ve dünya genelinde 800 milyon dolarlık gelir elde etmişti. (SÖZCÜ.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

10 saat önce
429

YPG’ye katılıp Türkiye’de tatilde tutuklanan İngilize 7,5 yıl hapis

2 gün önce
597

İngiliz anneanne dördüz bekliyor

3 gün önce
236

İngiliz Mahkemesi’nden Gazprom’un için iptal kararı

3 gün önce
1.169

KKTC’de hamile kalan kadın, İngiltere’nin en yaşlı ‘dördüz annesi’ adayı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin