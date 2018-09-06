Londra’da ölen ünlü rock grubunun solistinin ölüm nedeni belli oldu
90’lı yıllarda ‘Zombie’ şarkısıyla çıkış yapan rock grubu The Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan Ocak ayında hayatını kaybetmişti. Yeni yapılan açıklamada 46 yaşındaki şarkıcının alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirtildi.
Ocak ayında hayatını kaybeden şarkıcının ölümüne ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.
Bugün yapılan açıklamada alkol zehirlenmesi yaşayan Dolores O’Riordan’ın Londra’da küvette kazayla boğulduğu belirtildi.
İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries’in 90’lı yıllarda ‘Zombie’ şarkısıyla çıkış yapmış, büyük hayran kitlesi edinmişti.