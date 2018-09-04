Jelena Karleusa: Türklerin sevgisi bambaşka
Beşiktaş’tan Çin’in Guanco Fuli Takımı’na transfer olan futbolcu Dusko Tosic’in eşi, şarkıcı Jelena Karleusa’nın aklı Türkiye’de kaldı.
Beşiktaş’tan Çin’in Guanco Fuli Takımı’na transfer olan futbolcu Dusko Tosic’in eşi, şarkıcı Jelena Karleusa’nın aklı Türkiye’de kaldı. Sırp şarkıcının, “Türklerin sevgisi bambaşka” dediği öğrenildi.
Cadde’nin haberine göre, siyah-beyazlı taraftarların ‘Yenge’ diye hitap ettiği Jelena Karleusa, İstanbul ve Bodrum’daki birçok gece kulübünden sahne teklifi aldı. (HABERTÜRK)