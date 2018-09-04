Jelena Karleusa: Türklerin sevgisi bambaşka

Beşiktaş’tan Çin’in Guanco Fuli Takımı’na transfer olan futbolcu Dusko Tosic’in eşi, şarkıcı Jelena Karleusa’nın aklı Türkiye’de kaldı.

3 saat önce
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Beşiktaş’tan Çin’in Guanco Fuli Takımı’na transfer olan futbolcu Dusko Tosic’in eşi, şarkıcı Jelena Karleusa’nın aklı Türkiye’de kaldı. Sırp şarkıcının, “Türklerin sevgisi bambaşka” dediği öğrenildi.

 Cadde’nin haberine göre, siyah-beyazlı taraftarların ‘Yenge’ diye hitap ettiği Jelena Karleusa, İstanbul ve Bodrum’daki birçok gece kulübünden sahne teklifi aldı. (HABERTÜRK)

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