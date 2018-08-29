İngiliz ünlü Ibiza’da Türk modacının koleksiyonundan giyindi

Billie Faiers, düğünü öncesinde Ibiza'da düzenlediği bekarlığa veda partisine, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın koleksiyonuna ait altın rengindeki pul payet işlemeli mini tulum tasarımıyla katıldı.

1 saat önce
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“The Only Way is Essex” adlı televizyon şovuyla tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, düğünü öncesinde Ibiza’da düzenlediği bekarlığa veda partisine, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın koleksiyonuna ait altın rengindeki pul payet işlemeli mini tulum tasarımıyla katıldı.

“The Only Way is Essex” adlı televizyon şovuyla tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, düğünü öncesinde Ibiza’da düzenlediği bekarlığa veda partisine, Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal‘ın koleksiyonuna ait altın rengindeki pul payet işlemeli mini tulum tasarımıyla katıldı.

Billie’nin tercih ettiği orijinal parçayla ilgili olarak Daily Mail‘inde aralarında bulunduğu İngiliz basını, “trendsetter’ların” Türk tasarımcı Zeynep Kartal’ı radarına aldığını yazdı. Partide Faires ayrıca tasarımcının beyaz V yakalı mini tulum modelini de giydi. Billie Faires, yeni sezonda nişanlısı Greg Shepherd ile İngiltere‘de “The Mummy Diaries” isimli reality şova da başlayacak. (HABERLER.COM)

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