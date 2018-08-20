Herkes onu konuşuyor: Camila Morrone AKTÖR Leonardo DiCaprio'nun sevgilisini yaşadığı aşk sayesinde artık herkes tanıyor!

AKTÖR Leonardo DiCaprio’nun sevgilisini yaşadığı aşk sayesinde artık herkes tanıyor!

Sevgililerini genellikle modeller arasından seçen Leonardo DiCaprio, kuralı yine bozmadı.

Bir dönem Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Nina Aglad gibi top modellerde aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Leonardo DiCaprio, bir süredir Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte.

Çift, Fransa’daki tatillerini tamamladıktan sonra bu kez de İtalya’ya geçti.

Bir süre önce ailesiyle birlikte Bodrum’a gelerek tatil yapan Camila Morrone, Oscar ödüllü sevgilisiyle çıktığı tatilde çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan ve 1 milyonu geçen Camila’nın paylaşımları, yüz binlerce beğeni alıyor. 16 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelen Camila, Arjantin-Buenos Aires doğumlu. 9 aydır aşk yaşayan çiftten Leo 43, sevgilisi Camila ise 21 yaşında. Camila’nın annesi Lucila Solá, Leo’nun yakın arkadaşı olan usta aktör Al Pacino ile aşk yaşıyor.