Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu 18 Eylül’de resmen başladı. Üst düzey katılımlarla yıllık genel tartışma 25 Eylül Salı günü başlayacak. Genel Kurul’un çalışmalarına başlaması öncesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocukların eğitimi ile ilgili çarpıcı bir rapor açıkladı. Raporun başlığı “Çalınan bir gelecek: Genç ve Okulun Dışında”. Rapor tüm ülkelerde ilkokul öncesinden başlayarak liseye kadar olan dönemde çocukların ve ergenlerin eğitimle ilgili durumlarını inceliyor. Çatışmalar ve doğal afetlerin çocukların eğitimini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyuyor. UNICEF Türkiye sitesinde rapor hakkında bilgi aktarılıyor. Rapora göre çatışmaların ya da doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşayan 5 ile 17 yaş arası her üç çocuk ve gençten biri (104 milyon çocuk ve genç) okula gitmiyor. Tüm dünyada, 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısı toplam 303 milyonu buluyor. İlkokula gitmeyen çocukların dünya ortalaması yüzde 8.9’ken çatışma ve doğal afet bölgelerinde bu oran yüzde 20’ye yükseliyor. En kötü durumda olan ülkeler bazı Afrika ülkeleri. Nijer’de ortaokul yaşındaki çocukların yüzde 76’sı okul dışında. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bu oran yüzde 67, Güney Sudan’da yüzde 65. Eritre, Tanzanya, Cibuti, Burkina Faso gibi ülkelerde de durum kötü. Gençlerin eğitim alamaması bu ülkeleri kalkınma konusunda kısır bir döngüye sokuyor. İnsan sermayesini geliştiremeyen ülkelerin kalkınması çok zor. Hele içinde bulunduğumuz teknoloji çağında.

Raporda aktarılan diğer önemli bilgiler şöyle: İlköğretim çağında olup da okula gitmeyen çocukların yarısından fazlası olağanüstü durumlardan etkilenen ülkelerde yaşıyor. Yoksulluk, tüm dünyada eğitimin önündeki başlıca engel olmaya devam ediyor. En yoksul durumdaki ilkokul çağı çocuklarının okul dışı kalma olasılığı en zengin durumdaki akranlarına göre 4 kat daha fazla. Rapora göre çatışma bölgesindeki her beş çocuktan biri hiç okula gitmedi. İlköğrenimini bırakmak zorunda kalan çocukların yarısı savaş bölgesinde yaşıyor. Küresel insani yardımlar içinde eğitime ayrılan oran yüzde 4’ten az. Halbuki eğitim alanında daha fazla maddi yardıma ihtiyaç var. Raporda kaliteli eğitime daha fazla yatırım yapılması isteniyor. Kaliteli eğitim insanların yoksulluktan kurtulmasında önemli bir araç olabilir. 2030 yılında dünyada 10-19 yaş grubundakilerin sayısı 1.3 milyara ulaşacak. Bu rakam şimdi ile karşılaştırıldığında yüzde sekizlik bir artış anlamına geliyor. Sayıları artacak gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için eğitimlerine daha fazla para harcamamız gerekiyor. Eğitim geleceğimizdir. Özellikle nüfusu ağırlıklı olarak genç insanlardan oluşan ülkelerde eğitim önemli bir kalkınma aracı olabilir.

UNICEF Genel Direktörü Hanrietta Fore “Bir ülke çatışmalar yaşadığında ya da bir doğal afet ülkeyi vurduğunda iki kere mağdur olanlar her zaman çocuklar ve gençlerdir. Kısa süre içinde okulları tahrip olmakta, hasar görmekte, askeri güçler tarafından işgal edilmekte, hatta kasıtlı saldırılara maruz kalmaktadır. Böylece bu çocuklar ve gençler de okul dışı olan milyonlarca akranına katılmakta ve yıllar geçtikçe okula dönüş yapanların sayısı yok denecek kadar az olmaktadır. Uzun dönemde bu insanlar (ve yaşadıkları ülkeler) birbirini izleyen yoksulluk döngüleriyle karşılaşmaya devam etmektedir” diyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) 2030’a kadar her çocuk ve gencin okula gitmesinin sağlanmasını öngörüyor. “Nitelikli Eğitim” başlıklı 4. hedefte “Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğuna dair inancı yeniden vurguluyor. Bu hedef, 2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamasını sağlayacaktır. Ayrıca, uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim sağlamayı, toplumsal cinsiyet ve varlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, nitelikli yükseköğretime herkesin erişmesini sağlamayı da hedefliyor” deniyor. İnsanlık olarak bu önemli hedefe ulaşmak istiyorsak UNICEF raporunda ortaya konan verileri iyi incelememiz ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor.

Yazıyı UNICEF Genel Direktörü Hanrietta Fore’un şu sözleri ile bitirelim: “Tarihin kritik bir dönemindeyiz. Akıllı ve hızlı hareket edersek gençleri barışçı ve varlıklı toplumlar yaratmalarını sağlayacak şekilde güçlendirebilir, gerekli becerileri onlara kazandırabiliriz. Bunun alternatifi ise karanlıktır. Başaramama gibi bir lüksümüz de yoktur.” Mesaj çok net.