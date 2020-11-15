TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetine icabetle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında, Maraş’ın ziyaret edilmesi ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

Devlet Bahçeli’de KKTC’ye geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC’ye geldi. Bahçeli Ercan Havalimanı’nda resmi tören ile karşılandı.