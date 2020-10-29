Rum tarafında hükümete karşı protesto, polis aracını ateşe verdiler

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde korona virüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde, gece saatlerinde yüzlerce protestocu Limasol kentinde korona virüs önlemlerini, 5G’yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti. Limasol’da toplanan eylemciler, Rum hükümetinin aldığı korona virüs tedbirleri ile 5G ve Rum tarafında istifalara neden olan usulsüz vatandaşlık dağıtımı ile gündem olan altın pasaport olayını protesto etti. Öfkeli göstericiler havai fişeklerle polis aracını yaktı. Olayda 1 polis ile itfaiye eri yaralandı. Rum polisi eylemlere karışan eylemcilerin tespiti için çalışma başlattı.

Polis şiddete dönüşen eylemlerin diğer bölgelere yayılmasını engellemek için geniş çaplı önlem alırken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.