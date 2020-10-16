Güney Kıbrıs’taki altın pasaport yolsuzluğu istifa getirdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Meclis Başkanı ve milletvekili Dimitris Syllouris istifa ettiğini duyurdu.

Kıbrıslı Rum Meclis Başkanı Dimitris Syllouris, sabıka kaydı olan Çinli bir işadamına vatandaşlığı güvence altına alma konusunda yardım teklif ettiğini gösteren gizli bir çekimin ardından, yoğun kamuoyu baskısı altında Perşembe günü istifa etti.

Dimitris Syllouris yaptığı yazılı açıklamayla, gerek Meclis Başkanlığı’ndan gerek milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Katar merkezli El Cezire yayın kuruluşunun yatırım karşılığı Kıbrıs Vatandaşlık Programı’na yönelik olarak, hayali birinin kimliğine bürünerek yaptığı kamera kayıtlarını 12 Ekim’de yayınlamasından sonra [Güney] Kıbrıs’taki çok sayıda üst düzey Kıbrıslı yetkili, siyasetçi, avukat ve gayrimenkul geliştiricisi deşifre olmuştu.

Gizli kayıtlarla, yabancı suçlulara Kıbrıs’ta yatırım yapmaları karşılığında nasıl [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiği ve işin içinde kimlerin olduğu belgelenmişti.

El Cezire’nin kayıtlarıda, Çin’de 7 sene hapis cezası almış ve Hong Kong’da yaşayan hayali bir Çinli iş insanının [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesi için ne yapacağı konusunda kimlik değiştirmiş muhabirler siyasetçiler, avukatlar ve emlakçılarla görüşüyor.

AKEL milletvekili ve AKEL Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Christakis Giovanis’in evinde [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Dimitris Syllouris ile buluşuluyor ve hayali Çinli işadamının sorunu konuşuluyor..

Temsilciler Meclisi Başkanı Syllouris görüntülerde, Çin’de aranan iş insanın kayıtları Europol’a (Avrupa Polis Teşkilatı) düşmemişse yatırım karşılığı sorunun çözülebileceğini ya da Kıbrıs’a yatırım yapıp başka AB üyesi ülkelerden AB pasaportu almasına yardımcı olabileceğini ancak yatırımın [Güney] Kıbrıs’a yapılmasının şart olduğunu söylüyor.

Syllouris kurgusal Çinli iş insanına, aracısı olduğunu zannettiği kişiyle bir mesaj da gönderiyor: “Benim adımı veya başkasının adını söylemeden Kıbrıs’tan tam destek alacağını ona söyleyebilirsin. Herhangi bir düzeyde – politik, ekonomik, sosyal, her şey – tamam mı?”

Evde yemek yedikleri salondan kalkarak özel bir odaya geçen Meclis Başkanı Syllouris, AKEL milletvekili Giovanis ve beraberindekiler konuyu daha ayrınıtlı konuşmaya başlıyor. Syllouris’in o dönem İçişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Kypros Kiprianu ile özel olarak görüşeceğini ve kendisinin oluru alınmazsa en kötü ihtimal Çinli iş insanının eşinin yatırım karşılığı vatandaş yapılabileceğini söylediği belgeleniyor. Syllouris, kadının üzerinden sonra eşinin de yurttaş yapılabileceğini belirtiyor ve ekliyor: ‘Sorunu % 100 çözerim diyemem ama % 99 çözerim!’ Syllouris, aynı zamanda konunun tamamen gizli kalması gerektiğini, koruması gereken bir ismi olduğunu da vurguluyor.