Torun Denktaş’tan Tatar’a destek

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura hazırlanırken, Başbakan Ersin Tatar’a destek büyük yerden geldi. KKTC’nin eski cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın torunu, Tatar’a desteğini açıkladı.

Bir yanda Ersin Tatar diğer yanda Mustafa Akıncı. KKTC’de siyasi partiler cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan iki isim arasında tercihlerini netleştirirken, Tatar’a destek büyük yerden geldi. Kıbrıslı Türklerin efsanevi lideri Merhum Rauf Denktaş’ın torunu Tatar’a destek açıkladı.

Dedesiyle aynı adı taşıyan Torun Rauf Denktaş, ikinci turda Ersin Tatar’a desteğini göstermek için bir ziyareti gerçekleştirdi. “Türkiye’yle yakın ilişkileri savunan Ersin Tatar’a destek soyadımızın mirasıdır, benim oyum Tatara” dedi. Ersin Tatar ise “Rauf Denktaş adının bana destek vermesi çok önemli ve değerli, yürekten teşekkür ediyorum” diye yanıt verdi.

Merhumun oğlu Serdar Denktaş ise, 11 adaylı seçimin ilk turunda kurucusu olduğu Demokrat Parti’nin cumhurbaşkanı adayıydı. Denktaş oğlunun kararına, “Oğlum 40 yaşında ve kendi kararlarını verir, saygı duyuyorum” şeklinde tepki verdi.

Babası Serdar Denktaş’a karşı çıkarak Ersin Tatar’ın safına geçen torun Rauf Denktaş ise, “Türkiye ile en yakın ilişkiler dedemin mirasıdır. Masada bizi en iyi şekilde savunacağınıza inancım tam” dedi.