KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde, 1983’te tek taraflı olarak ilan edilen ve sadece Türkiye’nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10. kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaydı.

Yerel saatle 18.00’de sandıklar kapandı, oy sayım işlemi başladı. Yüksek Seçim Kurulu, önce cumhurbaşkanlığı ardından da anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

DHA’nın haberine göre seçimlerin 18 Ekim’de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Açıklanan ilk verilere göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, yaklaşık yüzde 33 oy oranı ile yarışı önde götürüyor.

KKTC’deki Bayrak Radyo Televizyonu (BRT) tarafından paylaşılan resmi olmayan verilere göre bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29,27 ile ikinci; ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 21,58 ile üçüncü sırada yer alıyor.