Kıbrıslı Tanya, MasterChef final turunda

KKTC’nin genç şeflerinden Tanya Kilitkayalı katıldığı Masterchef Türkiye yarışmasında 2. turu da geçti. Tanya Kilitkayalı ikinci turda yaptığı soğuk çorba ile şeflerin beğenisini kazandı.

TV8’de yayınlanan MasterChef programında ilk turda 3 jüriden de tam puan alarak bir üst turda yarışmaya hak kazanan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, üçlü duellolarda rakiplerini geride bırakarak final turunda yarışmaya hak kazandı.

Gazpacho (Soğuk İspanyol Çorbası) tarifini diğer rakiplerinden daha başarılı şekilde yapan Tanya, hem finalde yarışmaya hak kazandı hem de MasterChef jürisinden övgüler aldı.

Mastefchef yarışmasının final turuna katılmaya hak kazanan isimlerden biri de Tanya Kilitkayalı oldu. Tanya Kilitkayalı ikinci tur elemelerinde, Aycan ve Tezel ile yarıştı. İlk elenen İsmail Tezel Çotuk oldu. İkinci elenen isim ise Aycan Afacan oldu. Yarışmanın eleme aşamasını kazanan isim ise Tanya oldu. Tanya, Gazpacho yani soğuk çorba yemeğiyle şeflerin beğenisini kazandı.