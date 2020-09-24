Kıbrıslı Türk Profesör Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti…

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu koronavirüse yenik düştü.

Türkiye’de uzun yıllardır görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) asıllı Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.Tatlıcıoğlu’nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu, birçok cerrahı yetiştirdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu ile ilgili mesaj yayınladı.

“Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu’nu Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı önemli bir değerini daha kaybetmiştir. Kıymetli ailesi, tüm Sağlık camiası ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Tatlıcıoğlu için taziye mesajı yayınladı.

TTB’den yapılan paylaşımda, “Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Ertan TATLICIOĞLU’nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.