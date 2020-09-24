Kıbrıslı Türk Profesör Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti…

6 hours önce
0 183 Bir dakikadan az

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu koronavirüse yenik düştü.

Türkiye’de uzun yıllardır görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) asıllı Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.Tatlıcıoğlu’nun Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu, birçok cerrahı yetiştirdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu ile ilgili mesaj yayınladı.

“Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu’nu Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı önemli bir değerini daha kaybetmiştir. Kıymetli ailesi, tüm Sağlık camiası ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Tatlıcıoğlu için taziye mesajı yayınladı.

TTB’den yapılan paylaşımda, “Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Ertan TATLICIOĞLU’nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

8 hours önce
136

İngiltere’de sağlık çalışanları Kovid-19 testi yetersizliğinden işlerine gidemiyor

9 hours önce
210

İspanya’da okullarda üç haftada 2 bin 852 sınıf Kovid-19’dan kapandı

10 hours önce
144

Glasgow Üniversitesi’nde 124 öğrencinin Covid-19 testi Pozitif…!!

10 hours önce
503

İngiltere’de mobil ‘Covid-19 temas ve izleme’ uygulaması devreye girdi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.