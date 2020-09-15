KKTC, 4 gün süreyle yabancı yolculara kapalı olacak

6 hours önce
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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 14 Eylül Pazartesi akşamı yayınladığı NOTAM ile Ercan Havaalanı’nı, 16-20 Eylül tarihleri arasında, “KKTC vatandaşları, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler” dışında tüm gelecek yolculara kaoatıldığını duyurdu.

Öte yandan ülkeden çıkışlarda böyle bir sınırlamanın olmadığı da ifade edildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 4 gün boyunca böyle bir ara vermek zorunda kaldıklarını, sağlık noktasında, sağlık çalışanlarının yetişemez duruma geldiklerini belirtti.

Atakan, ülkeye gelecek olan KKTC vatandaşları, eşleri veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, çift PCR testine tabi tutulacağını ve 7 gün süreyle kısa süreli karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını da vurguladı.

Anımsanacağı üzere 8 Eylül’de, yerel bulaşın artması ve pandemi merkezleri ile otellerinin dolması neticesinde uçuşlara ara verilmişti.

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