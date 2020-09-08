Rusya’dan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne: ‘Türkiye ile görüşmelere aracılık etmeye hazırız’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondajı geriliminin dindirilmesi için Moskova’nın, Türkiye ile görüşmelere aracılık etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile Lefkoşa’da görüşen Lavrov, “Türkiye ile ilişkileriniz söz konusu olduğunda, pragmatik olarak karşılıklı çıkarlar temelinde ve uluslararası hukuka uyumlu, adil karar arayışında diyaloga teşvik etmeye hazırız” dedi.

Anastasiades de daha sonra düzenlediği basın toplantısında “Rusya, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak herhangi bir adımın kabul edilemeyeceğini belirtiyor” diye konuştu.