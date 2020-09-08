Rusya’dan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne: ‘Türkiye ile görüşmelere aracılık etmeye hazırız’

2 hours önce
0 47 Bir dakikadan az
Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondajı geriliminin dindirilmesi için Moskova’nın, Türkiye ile görüşmelere aracılık etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile Lefkoşa’da görüşen Lavrov, “Türkiye ile ilişkileriniz söz konusu olduğunda, pragmatik olarak karşılıklı çıkarlar temelinde ve uluslararası hukuka uyumlu, adil karar arayışında diyaloga teşvik etmeye hazırız” dedi.

Anastasiades de daha sonra düzenlediği basın toplantısında “Rusya, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak herhangi bir adımın kabul edilemeyeceğini belirtiyor” diye konuştu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
48

Türkiye, koronavirüs döneminde ekonomisi en az daralan üçüncü ülke oldu

2 hours önce
111

Türkiye genelinde maske takma zorunluluğu getirildi

5 hours önce
782

İngiltere polisi, Türk kökenli suçluları Kıbrıs’ta arıyor

6 hours önce
139

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.