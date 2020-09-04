Gardiyan, doping ilacı ve uyuşturucudan tutuklandı

2 hours önce
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Güney Kıbrıs Merkezî Cezaevi’nde görev yapan bir gardiyan, tasarrufunda yüklü miktarda anabolik (steroid/doping) ilaç ve uyuşturucu ile suçüstü yakalandı.

Bunun, son beş yıl içerisinde uyuşturucudan tutuklanan 6’ncı gardiyan olduğuna dikkat çekildi.

Fileleftheros’da yer alan haber göre, geçici statüde çalıştığı belirtilen gardiyanın daha önce cezaevi müdürlüğünden uyarı da aldığını, cezaevi idaresi ile işbirliğinde gardiyanı takibe alan Rum narkotik polisinin önceki gün gardiyanı ve bir köylüsünü “alışveriş yaparken” suçüstü tutukladığını yazdı.

Gardiyanın evinde yapılan aramada anabolik ilaç olduğuna inanılan 488 draje ve ampul, arabasında ise 91 draje ve ampul ile 4,5 gram kokain, bin 920 Euro nakit para ele geçirdi. Gardiyan ve köylüsü aleyhine dava okunduğu ve Kimya Laboratuvarı’na gönderilen emarenin ne olduğu kesinleştirilene kadar serbest bırakıldığı kaydedildi.

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