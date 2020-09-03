Tatar: “Ada’da suları bölersek gerginlik kalmaz”

Tatar, Kıbrıslı Türklerin bir gün Kıbrıslı Rumların kendileriyle aynı fikri paylaşmalarına dek bekleyemeyeceklerini söyledi: “Kapsamlı bir çözüm olmaksızın haklarımızı talep edebilmeliyiz. Adalet ve hukuk bunu gerektirir.”

Şu ana kadar Fransız Total, İtalyan Eni ve Exxonmobil’in de dahil olduğu enerji şirketlerinin sondaj yapma lisansına sahip olduğu Kıbrıs’ın güney kıyısında üç büyük gaz sahası keşfedildi.

Türkiye yüzde 44, Kuzey Kıbrıs ise yüzde 25 pay istiyor

Türkiye ise AB üyesi olan Kıbrıs’ı bir devlet olarak tanımıyor. Ayrıca ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin yüzde 44’ünün kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu iddia ediyor. Kıbrıslı Türkler ise başka bir yüzde 25’lik pay talep ediyor.