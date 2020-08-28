Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü’ne üyelik kampanyası Cenevre’ye taşındı

Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ortak üyeliğe kabul edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasına ilişkin resmi mektup, 100 bini aşkın imzayla DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a takdim edilmek üzere, Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’de bulunan genel merkezine ulaştırıldı.

Kampanyanın örgütleyicisi ve aynı zamanda Uluslararası Bilim Diplomasisi Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, basın açıklaması yaparak, konuyla ilgili bilgi verdi.

Hasgüler’in verdiği bilgiye göre, Uluslararası Hukuk Doçenti Dr. Volkan Reşat Günel, kampanyanın fikir sahibi ve organizatörü Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in adına vekaleten Mehmet Hasgüler tarafından hazırlanan ve Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üye yapılmasına ilişkin talebi içeren mektubu Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a verilmek üzere Cenevre’deki Dünya Sağlık Örgütü merkezi önünde kısa bir basın açıklaması yaparak teslim etti.

“SAĞLIK HAKKI, YAŞAM HAKKINDAN DOĞAN BİR İNSAN HAKKIDIR”

DSÖ Genel Merkezi’ne Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’in hem avukatı hem de bir dostu olarak geldiğini belirten Dr. Volkan Reşat Günel, kampanyaya imza verenlerin sayısının an itibarıyla 100 bin kişiyi aştığını söyledi.

Günel açıklamasında ayrıca; virüs taşıyan bir kişinin bile takibinin bu kadar önemli olduğu bir süreçte yarım milyon insanın istatistik dışı kalmasının herhangi bir siyasi gerekçeye dayandırılamayacağını, devletler üstü bir konuyla karşı karşıya olduğumuzu vurgularken; basın açıklamasını “Unutmamalı ki; sağlık hakkı yaşam hakkından doğan bir insan hakkıdır” sözleriyle tamamladı.

“100 BİN İMZA BM BARIŞ GÜCÜ YETKİLİLERİNE DE VERİLECEK”

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise toplanan 100 bin imzanın önümüzdeki günlerde Ledra Palace’da bir araya gelecekleri BM Barış Gücü yetkililerine teslim edilerek sürecin tamamlanacağını açıkladı.

Hasgüler açıklamasında ayrıca başta köy muhtarları, sivil toplum örgütleri ve kampanyaya imzalarıyla destek olan herkese teşekkür etti.

Kıbrıslı Türklerin hakları olan Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinin gerçekleşmesinin en büyük arzuları olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Tüm dünya devletlerine ve uluslararası kuruluşlara çağrımızı yinelemek istiyoruz. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm halkların temel insan hakkı olan sağlık hakkından mahrum edilmeyeceğine inancımız tamdır. “