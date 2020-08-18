İngiltere’den Güney Kıbrıs’a yeni uçuşlar başladı

10 hours önce
0 214 Bir dakikadan az

İngiliz “Jet2” havayolu şirketinin dünden itibaren İngiltere’den Güney Kıbrıs’a uçuşlara yeniden başladığı ve haftada 24 uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

Politis gazetesi, Koronavirüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’a uçuşları durduran İngiliz “Jet2” şirketinin dünden itibaren uçuşlarına yeniden başladığını yazdı.

Gazete, şirketin dünkü ilk seferinde 64 yolcuyu Mancester’dan Larnaka’ya getirdiğini belirtirken böylece İngiltere’de haftalık uçuş sayısının 88’e yükseleceğini de vurguladı.

Gazete ayrıca Ağustos ayının ilk çeyreğinde İngiltere’den Güney Kıbrıs’a bin 230 kişinin gittiği de aktardı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

10 hours önce
956

İngiltere’de bir göçmen sahile ulaştığı anda saldırıya uğradı

12 hours önce
151

Ryanair kapasitesini yüzde 20 düşürdü

12 hours önce
270

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir

13 hours önce
396

EasyJet üç havalimanındaki merkezlerini kapatıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.