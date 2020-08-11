KKTC Polisi: Sokağa çıkarken ‘maske’ takmak zorunlu

3 hours önce
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KKTC Polis Genel Müdürlüğün’den sokağa çıkarken maske takmanın zorunlu olduğunu aktardı.
Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sokağa çıkarken maske takmanın zorunlu olduğunu ve maske takmayanlara mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağını hatırlattı.
Açıklama şu şekilde:

MASKE TAKARAK KENDİNİ VE SEVDİKLERİNİ KORUYUNUZ

‘Son günlerde Corona Virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiş olması, sağlık konusundaki bireysel tedbirlerin tekrardan gözden geçirilmesi yeniden önem kazanmıştır.
Hepimizin sağlığı ve güvenliği için halkımızı rehavete kapılmamaya, sorumluluk bilinci ile hareket etmeye, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla Bakalar Kurulu tarafından alınan tedbirlere harfiyen uymaya ve sosyal mesafeyi korumaya davet ederiz.
Sokağa çıkarken MASKE takmanın yasal zorunluluk olduğunu, kurallara uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma başlatılacağını bir kez daha hatırlatırız.’
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