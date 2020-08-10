KKTC Başbakanı Tatar’dan önemli açıklamalar 

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Londra Gazete’ye 7 günlük karantina uygulaması ile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs için büyük bir önem ifade ettiğini belirterek yaşanan bu zor dönemde her zamankinden daha fazla dayanışma duygusuyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tatar 7 günlük karantina uygulamasıyla ilişkin gerekli önlemleri alarak herkesin sağlığını korumak için özveri ile kararlar ürettiklerini söyleyerek, 7 günlük karantina şartının, ev karantinasına oluşabileceğinin sinyalini verdi.

KKTC Sağlık Bakanlığının internet sayfasında ise 15 Ağustos’tan itibaren İngiltere’nin B kategorisine alınma ihtimalinin olduğu ifade edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından bugün bu konuyla ilişkin bir açıklama yapılacak.

Ayrıca, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi tarafından yapılan PCR testlerinin KKTC’de geçerli olup olmadığı ile ilişkin soruyu yanıtlayan Başbakan Tatar, NHS’de yapılan testlerin KKTC’de geçerli olduğunu belirtti.