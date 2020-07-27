Tatar: “İngiltere’den gelenlere uygulanan 7 günlük karantina kararı gözden geçirilmeli”

\r\n\r\nBa\u015fbakan\u00a0Ersin Tatar, Kayalar Bal\u0131k\u00e7\u0131 Bar\u0131na\u011f\u0131\u2019n\u0131n tadilat\u0131 sonras\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131, a\u00e7\u0131l\u0131\u015fta \u201c\u0130ngiltere i\u00e7in uygulanmakta olan 7 g\u00fcnl\u00fck karantina karar\u0131n\u0131n g\u00f6zden ge\u00e7irilmesi gerekti\u011fini\u201d s\u00f6yledi.\r\n\r\nTatar\u2019\u0131n s\u00f6z konusu a\u00e7\u0131klamas\u0131, BRT taraf\u0131ndan servis edildi.\r\n\r\nBa\u015fbakan\u2019\u0131n \u201cg\u00f6zden ge\u00e7irilmesi\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n \u201cs\u00fcrenin uzat\u0131lmas\u0131 m\u0131 yoksa k\u0131salt\u0131lmas\u0131 m\u0131\u201d y\u00f6n\u00fcnde oldu\u011fu hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\nTatar\u2019\u0131n bu ifadelerinin, 12.30\u2019da ba\u015flayan Bakanlar Kurulu toplant\u0131s\u0131 sonras\u0131 netle\u015fmesi bekleniyor.\r\n\r\nTatar, hafta sonu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, Bula\u015f\u0131c\u0131 Hastal\u0131klar \u00dcst Komitesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u201c\u00fclkeye giri\u015f yapan herkese 7 g\u00fcn karantina zorunlulu\u011fu getirilmesi\u201d \u00f6nerisiyle ilgili net bir dille \u201cs\u00f6z konusu olamaz\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130NG\u0130LTERE\u2019DEN \u00dcLKEYE GEL\u0130\u015eLERDEK\u0130 MEVCUT PROSED\u00dcR\u2026\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k, KKTC\u2019nin \u00fclkelere g\u00f6re Covid-19 risk kategorileri listesinde C Kategorisinde yer al\u0131yor.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019den KKTC\u2019ye geli\u015fler 16 Temmuz tarihinde ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n6 Temmuz\u2019dan itibaren \u0130ngiltere\u2019den KKTC\u2019ye gelecek ki\u015filer u\u00e7a\u011fa bini\u015f tarihinden \u00f6nceki \u00fc\u00e7 ile be\u015f g\u00fcn aras\u0131nda yap\u0131lan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu ile adaya girebiliyorlar.\r\n\r\nBu ki\u015filere giri\u015fte 2. PCR\u2019lar\u0131 al\u0131narak 7 g\u00fcnl\u00fck karantinaya al\u0131n\u0131yorlar.\r\n\r\nG\u00dcNEY KIBRIS, \u0130NG\u0130LTERE\u2019Y\u0130 \u201cB KATEGOR\u0130S\u0130NE\u201d ALIYOR\r\n\r\n\u00d6te yandan G\u00fcney K\u0131br\u0131s Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan bug\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 1 A\u011fustos\u2019tan itibaren Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019tan \u00fclkeye gelecek ki\u015filere \u201cB Kategorisi\u201d prosed\u00fcr\u00fcn\u00fcn uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nBuna g\u00f6re G\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019a \u0130ngiltere\u2019den gelecek olan vatanda\u015flar, 3 g\u00fcn i\u00e7erisinde negatif sonu\u00e7lu PCR test sonucunu ibraz ederek \u00fclkeye giri\u015f yapabilecek.\r\n\r\n(K\u0131br\u0131s Postas\u0131)