Tatar: “İngiltere’den gelenlere uygulanan 7 günlük karantina kararı gözden geçirilmeli”

Başbakan Ersin Tatar, Kayalar Balıkçı Barınağı’nın tadilatı sonrası açılışını yaptı, açılışta “İngiltere için uygulanmakta olan 7 günlük karantina kararının gözden geçirilmesi gerektiğini” söyledi.

Tatar’ın söz konusu açıklaması, BRT tarafından servis edildi.

Başbakan’ın “gözden geçirilmesi” açıklamasının “sürenin uzatılması mı yoksa kısaltılması mı” yönünde olduğu henüz açıklanmadı.

Tatar’ın bu ifadelerinin, 12.30’da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor.

Tatar, hafta sonu yaptığı açıklamasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan “ülkeye giriş yapan herkese 7 gün karantina zorunluluğu getirilmesi” önerisiyle ilgili net bir dille “söz konusu olamaz” açıklaması yapmıştı.

İNGİLTERE’DEN ÜLKEYE GELİŞLERDEKİ MEVCUT PROSEDÜR…

Birleşik Krallık, KKTC’nin ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri listesinde C Kategorisinde yer alıyor.

İngiltere’den KKTC’ye gelişler 16 Temmuz tarihinde başlamıştı.

6 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den KKTC’ye gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu ile adaya girebiliyorlar.

Bu kişilere girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınıyorlar.

GÜNEY KIBRIS, İNGİLTERE’Yİ “B KATEGORİSİNE” ALIYOR

Öte yandan Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren Birleşik Krallık’tan ülkeye gelecek kişilere “B Kategorisi” prosedürünün uygulanacağını açıkladı.

Buna göre Güney Kıbrıs’a İngiltere’den gelecek olan vatandaşlar, 3 gün içerisinde negatif sonuçlu PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapabilecek.

(Kıbrıs Postası)