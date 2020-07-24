KKTC Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Brexit ve Kıbrıslı Türk öğrenciler hakkında konuştu

KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Londra Gazete’nin sorusunu yanıtlayarak Brexit ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin durumu ile ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmış olmasından dolayı Ağustos 2021 tarihinden itibaren eğitiminde yeni başlayacak olan Kıbrıslı öğrencilere, üniversite ücretlerinde uygulanacak indirimler kaldırılıyor ve student finance adı altında verilen eğitim kredisi de durduruluyor.

Avrupa Birliği vatandaşı olan Kıbrıslı Türk öğrenciler, Brexit sonrasında yerel öğrenci statüsünü kaybedecek ve yükseköğrenim için uluslararası ücret ödemesi gerekecek.

İngiltere hükümeti tarafından alınan bu kararlar kapsamında, İngiltere’de okumak isteyen Kıbrıslı Türk öğrencileri oldukça etkileyecek.

Kıbrıslı Türk öğrencilerin Brexit sonrası eğitim endişesi oldukça merak konusu olmaya devam ederken, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında Londra Gazete’nin sorduğu soruyu yanıtladı.

KKTC Eğitim Bakanlığının Brexit ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin konusuyla ile ilgili her hangi bir girişim olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Nazım Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Eğitim Bakanlığı olarak elbette bu konun takipçi olduk ve olmaya devam edeceğiz. İngiltere Konsolosluğu ile iletişim halindeyiz ve geçtiğimiz gün bu konuyla ilişkin bir yazı yazdık. Daha önceki Konsolos yardımcısı ziyaretime gelmişti ve bu konu hakkında konuşmuştuk. Kendilerine öğrencilerimizin endişelerini dile getirmiştim. O zaman ki görevli ise bu endişelerimi not alıp hükümetine ileteceğini söylemişti. Bununla birlikte, Commonwealth ülkeleri için en azından sorun olmayacağını ifade etmişti. Hatta şu ifadeyi kullanmıştı; ‘Biz daha önce paramızı Avrupa Birliğine veriyorduk ve onlar sizlere bu imkânı sağlıyordu ama şimdi para bizim ve biz direk olarak sizlere vereceğiz dolaysıyla endişe etmeyin’ demişti. Bu söylemlere dayanarak, Kıbrıslı öğrencilerin İngiltere tarafından sunulan imkânlardan faydalanmaya devam edeceğini düşünüyorum.”