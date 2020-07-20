KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 20 Temmuz’da suikast tehdidi

Gıynık Gazetesi’nin haberine göre; 1994 yılında Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı ve ardından da 2000 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan Mustafa Pişken “Kolayı var yollayın 2 tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin” dedi.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı bir değerlendirmede Mustafa Akıncı’nın yeniden seçilmesinin Türkiye’nin çıkarları için bir felaket olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın göreve devam etmesi halinde Beşparmak dağlarındaki Türk bayrağının indirileceğini iddia eden Cem Gürdeniz’in skandal sözlerine, çok daha skandal bir yanıt geldi.

“YOLLAYIN 2 GÖREVLİ KAZAYA KURBAN GİTSİN”

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in “Ekim ayındaki seçimlerde Akıncı’nın seçilmesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz jeopolitiği için felakettir” sözleri üzerine, 1994 yılında Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı ve ardından da 2000 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yapan Mustafa Pişken “Kolayı var yollayın 2 tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin” dedi.

(Kaynak: Gıynık Gazetesi)