Türk Yıldızları yarın KKTC semalarında

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesi ile Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi filosu Türk Yıldızları’nın KKTC’ye geleceği duyuruldu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Gökyüzündeki millî takımımız Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 20 Temmuz 2020 tarihinde KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 46’ncı Yılı Kutlamaları kapsamında KKTC’de selamlama geçişi yapacaktır” ifadelerine yer verildi.