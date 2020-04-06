İngiltere’de mahsur kalan 330 Kıbrıslı Türk 7-8 Nisan tariherinde ülkelerine dönüyor

KKTC hükümeti Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşların ülkeye dönüşü için çeşitli çalışmalar yaptığını, bu kapsamda transferi sağlanacak 330 kişinin belli kurallar çerçevesinde ülkeye alınacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık’ta öğrenci olarak bulunan vatandaşların, okullarının kapanması ile birlikte ülkelerine, ailelerinin yanlarına dönmelerini sağlamak maksadıyla ilk olarak 21/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen charter seferden sonra, gelen yoğun taleplerle hala Birleşik Krallık’ta başta öğrenciler olmak üzere, sağlık ve ziyaret maksatlı bulunan vatandaşların olduğu ve ülkelerine dönmek istedikleri öğrenilmiştir” denildi.

Bunun üzerine, yurtdışında bulunan ve daimi ikametgahı KKTC olan vatandaşların imkanlar dahilinde ve bulundukları ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar izin verdiği oranda, salgına karşı belirlenmiş koşullara uygun olarak ülkeye getirmek için yaptılan girişimleriin sonuç verdiği kaydedildi.

Bu amaçla, Birleşik Krallık’tan 7-8 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek iki charter seferle bir grup vatandaşın belirlenen kurallar çerçevesinde ülkeye gelebileceği belirtildi. Belirlenen kurallar şöyle sıralandı:

Birleşik Krallık, COVID-19 salgını bakımından şu an dünya sıralamasında en riskli ülkelerden biridir. Dolayısıyla toplum sağlığı bakımından buradan gelecek olan vatandaşların diğer ülkelere nazaran ek güvenlik tedbirleri alınarak yurda getirilmeleri gerekmektedir. Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar uyarınca gelen vatandaşlar 14 gün boyunca, kendileri için hazırlanan özel bir öğrenci yurdunda, devletin gözetimi altında tutulacaklardır. 07/04/2020 ve 08/04/2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek iki charter sefer ile birlikte gelecek olan 330 (henüz kesinleşmemiş) vatandaşın, geldikleri ülkenin koşulları değerlendirildiğinde, yüksek risk nedeniyle tam izolasyon gerektiği için, farklı farklı gözetim merkezlerinde değil, tek bir merkezde 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri alınan uzman görüşleriyle toplum sağlığı açısından gerekli bulunmuştur. 14 gün boyunca devletin gözetimi altında tutulacak olan vatandaşların kalacağı tek kişilik odalarda gerekli hijyen şartları hazırlanarak iaşe, ibateleri sağlanacak, internet vb. hizmetler kendilerine sunulacaktır. 14 günlük karantina süresinin dolmasını müteakip yapılacak testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanması durumunda, toplu gözetim süreleri Sağlık Bakanlığı’nca 7 gün daha uzatılabilecek, gerekli görülen diğer tedbirler alınabilecektir. Karantina süresi boyunca, bu maksatla özel olarak hazırlanan KYK yurtlarında kalacak olan vatandaşların aile bireylerinden sadece birine günde bir kez, hangi ilçede olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir temas olmadan ihtiyaç duydukları eşyaları bırakmaları, yurt sorumlusu ve sağlık ekibinin belirteceği şartlarda mümkün olacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde Birleşik Krallık’tan ülkemize seyahat edecek vatandaşlar, ülkeye geldiklerinde yukarıda belirtilmiş tüm şartları kabul etmiş sayılacaklardır. Toplum sağlığı açısından yüksek risk nedeniyle uygulanacak bu tedbir kararlarına uymayı kabul etmeyen yolcular uçağa alınmayacaklardır.”

İngiltere’den gidecek olanların kalacağı odala

KKTC vatandaşlarının yarin ve ertesi gün iki uçakla gerçekleşecek olan dönüşlerinde Güzelyurt’ta Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında karantina altına alınacaklar.

İngiltere’den ülkeye dönecek olan öğrencilerin ve vatandaşların kalacağı odalar büyük bir titizlikle hazırlandı.

Odalar gelen kişilerin tek kişi kalacağı şekilde hazırlanırken kalacak kişilerin rahat etmeleri için her şey düşünüldü.

Odalarda çay, kahve ve meyve sularının yanı sıra diş fırçası ve macununa kadar her şey hazır edildi.

İşte İngiltere’den gelecek olanların kalacağı odalar: