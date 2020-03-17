KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ‘koronavirüs’ engeli

2 days önce
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KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi 6 ay süreyle erteleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi için yapılan toplantı sonrası açıklama yapan KKTC Meclis Başkanı Uluçay, seçimlerin 6 ay ertelenmesini uygun bulduklarını ve Meclis’in yasal çalışma için bugün çalışmaya başlayacağını ve en kısa sürede milletvekillerine sunacağını söyledi.

Seçiminin ertelenmesi gündemiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında, hükümet ve meclisteki siyasi partilerin başkanlarının bir araya geldiği toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katildi.

Cumhurbaşkanlığındaki bu toplantıda, ülkede korona virüs konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alınan tedbirler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıp yapılmamasını değerlendirdiklerini ifade eden Uluçay,  6 ay ertelenmesine yönelik Meclisin çalışma yapmasına karar verildiğini ve meclisin hukuken gereken çalışmayı yürüteceğini kaydetti.

“Esas hedef sağlık” diyen Uluçay, ülke ve toplum sağlığı için ortak bir çalışma yapacaklarını ifade etti ve “Önce sağlık” dediklerini, sorumlu yöneticiler olarak da bu çalışmayı yapacaklarını belirtti.

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