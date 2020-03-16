KKTC’de Partilerden seçimin ertelenmesi için görüş birliği Siyasi parti yetkilileri ile bir araya gelen Başbakan Tatar, Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin Koronavirüsten dolayı ertelenmesi yönünde görüş birliği olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi parti yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Başbakan Tatar, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti.

İçerisinde bulunduğumuz koşulları, halkımızın sağlığının korunması konusunda değerlendirmeler yaptıklarını belirten Başbakan Tatar, “Tam anlamı ile görüş birliği esastır. Dayanışma içerisinde olabileceğimizi öğrendim, çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki haftalarda neyin ne olacağının bilinmediği için seçimlerin ertelenmesi konusunda görüş birliği olduğunu vurgulayan Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanı ile yarın bir araya gelip konuyu ele alacağız” dedi.

KKTC halkının faydası için en iyisi neyse o sürecin işleyeceğini söyleyen Ersin Tatar, “Ülkemizde demokrasi var, dayanışma var, dolayısıyla bu süreci el birliği ile yöneteceğiz. Kritik ortamı en iyi şekilde yönetmemiz halkımızın bizden beklentisidir. Yarın Cumhurbaşkanlığında yapılacak toplantıdan sonra, halkımız ile bilgileri paylaşacağız.” Şeklinde konuştu.