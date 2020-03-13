KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5’e çıktı

4 hours önce
0 123 Bir dakikadan az

KKTC’de koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi. Gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki iki kişide ve 9 gün önce İngiltere’den ülkeye gelen KKTC vatandaşı bir kişide daha virüs saptandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk iki vakanın da görüldüğü Alman turist kafilesinde yer alan gözlem altında tutulan hastalardan 3’ünün dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiler ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlendi.

Yine dün akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere’den KKTC’ye dönen bir KKTC vatandaşının da ateş gibi şikayetlerle bakanlığa ulaşmasının ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edildi.

Böylece KKTC’deki pozitif koronavirüs vaka sayısı 5’e yükseldi.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
91

Premier Lig’de tüm maçlar, 3 Nisan’a kadar ertelendi

4 hours önce
200

Sabiha Gökçen Havalimani’ndaki uçak kazasina ilişkin ön rapor ortaya çikti

4 hours önce
522

Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?

20 hours önce
173

Libya İçişleri Bakanı İngiltere’yi kendilerine destek vermeye çağırdı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin