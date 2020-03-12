Kıbrıs birçok ülkeden yolcuların girişi yasaklandı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkemize 5 farklı ülkeden İran, Irak, Çin,İtalya,ve Güney Koreden gelişleri durdurmuştuk. Buna ilaveten Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Danimarka, İngiltere, ABD, Hong Kong, Japonya, Norveç, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Belçika, Katar,Singapur ve Bahreyn’den gelecek yolcuların tüm kara deniz ve havadan girişi yasaklandı.

Ülkemizde muhaceret izinli olanlar KKTC’ye giriş yapacak, ancak 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.Buna uymayanlar aleyhinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kurallarınca Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirler alınacaktır. Bu uygulama 1 Nisan 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.