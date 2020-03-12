Kıbrıs birçok ülkeden yolcuların girişi yasaklandı

5 hours önce
0 373 Bir dakikadan az

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu uçuşlarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkemize 5 farklı ülkeden İran, Irak, Çin,İtalya,ve Güney Koreden  gelişleri durdurmuştuk. Buna ilaveten  Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, İsviçre, Danimarka, İngiltere, ABD, Hong Kong, Japonya, Norveç, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Belçika, Katar,Singapur ve Bahreyn’den gelecek yolcuların tüm kara deniz ve havadan  girişi yasaklandı.

Ülkemizde  muhaceret izinli olanlar  KKTC’ye giriş yapacak, ancak 14 gün boyunca  evlerinde karantinada kalacak.Buna uymayanlar aleyhinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kurallarınca Sağlık Bakanlığı tarafından tedbirler alınacaktır. Bu uygulama 1 Nisan 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

45 mins önce
333

Walthamstow’da kanlı gece: 4 genç bıçaklandı, 7 kişi tutuklandı

1 hour önce
122

Coronavirus cases jump to 590

1 hour önce
515

İngiltere’de koronavirüs vaka sayısı 590’a ulaştı

2 hours önce
155

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı Ateş öldürüldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin