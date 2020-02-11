“İngiltere pazarına büyük önem veriyoruz”

KKTC’de ülke turizminin İngiltere bacağının güçlenmesi için Londra’da bazı temaslarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye pazarından sonra en büyük pazar olan İngiltere’ye büyük önem verdiklerini söyledi.

Üstel, bu yıl özellikle İngiltere pazarında dijital medya ve sosyal medya reklamlarına ağırlık verdiklerini kaydederek, ulaşım, tanıtım ve reklam alanında atılan adımlar sayesinde 2020 turizm sektörünün başarılı geçeceğini belirtti.

“TURİSTLERE BASKI YAPILIYOR”

Larnaka Havalimanı’nı kullanarak ülkeye gelen turistler olduğunu da hatırlatan Üstel, Larnaka’dan ülkeye gelen turistlerin Rumların propagandasına maruz kaldığını, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.

Bu yıl bakanlığın web sitesinin yenilendiğini, İngiltere’de en çok okunan 50 gazetenin internet sitelerine reklam verildiğini ve tanıtım filminin bu sitelerde gösterimde olduğunu anlatan Üstel, bu reklamlardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını da söyledi.

Reklamların nisan ayına kadar devam edeceğini dile getiren Üstel, ilk kez bu denli bir tanıtım yapıldığını, bu durumdan dolayı Güney Kıbrıs’ın büyük itirazları olduğunu dile getirdi.

Üstel, İngiltere’den Ercan’a seyahat edecek olan yolcuların eskiden olduğu gibi Türkiye’de uçaktan inmeden Ercan Havalimanı’na seyahat etmeleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, kısa süre içerisinde bu destinasyondaki sıkıntıyı tek bacaklı da olsa gidereceklerini kaydetti.

“TANITIMDA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ”

Üstel tanıtımın ülkelerin turizm ürünlerinin tercih edilmesinde belirleyici bir yeri olduğunu belirterek, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un katkıları ile bu yıl ülkenin tanıtımına daha fazla önem verdiklerini söyledi.

“DİREKT UÇUŞLAR İÇİN AİHM’E BAŞVURACAĞIZ”

KKTC’nin bugün 25 bin yatak kapasitesi ve 1 milyon 200 bin turist sayısına ulaştığını anlatan Üstel, cari açığın %50’sini karşılayan turizm sektörünü daha üst noktalara taşımak istediklerini vurguladı ve öncelikli hedefin İngiltere ve Birleşik Krallık olduğunu ifade etti.

Üstel, 2020 yılının içinde yeni Ercan Havaalanı terminalinin tamamlanmasıyla direkt uçuşların önünde hiçbir engel kalmayacağına inandığını da belirterek, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuracaklarını dile getirdi.

“İKİ FESTİVALİN BİRLEŞMESİ ARZUSUNDAYIZ”

Üstel, İngiltere’de her yıl yapılan Kıbrıs Türk festivallerini bir çatı altında toplamak amacında olduklarını söyleyerek, İngiltere’deki derneklerle bir araya geldi.

Üstel, her yıl İngiltere’de düzenlenen 2 festivalin bir festival şeklinde Bakanlık himayelerinde gerçekleştirmesini istediklerini, bu nedenle birlik beraberliğin daha da güçleneceğini söyledi.

Festivalin tek çatı altında toplumumuzun daha geniş bir kesimini bir araya getireceğini ve kültürümüzü daha etkin bir şekilde tanıtılacağına dikkat çeken Üstel, her iki tarafında bu duruma sağduyu ile yaklaşması gerektiğini dile getirdi.