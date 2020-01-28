Ersin Tatar direkt uçuşlar için Boris Johnson ile direkt görüşüyor

3 hours önce
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Şubat ayında ‘direkt uçuşlar’ gündemiyle Londra’ya geleceğini söyleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile temas halinde olduğunu, iktidardaki Muhafazakâr Parti’de önemli roller üstlenen arkadaşları aracılığıyla bu teması gerçekleştirdiği ifade etti.

Başbakan Tatar, katıldığı bir canlı yayında, gündem olacak açıklamalarda bulundu. Şubat ayında İngiltere’ye bir ziyareti olacağını ifade eden Tatar, “Bir numaralı gündem maddem direkt uçuşlar olacak” dedi.

KKTC’nin önündeki en büyük engelin, direkt uçuşların yapılamaması olduğunu belirten Tatar, “Artık Kıbrıs Federe Devleti’nde değiliz. KKTC, bir halkın devletidir” şeklinde konuştu. Direkt uçuşlar konusunda, Başbakan Boris Johnson ile bir takım temasları olduğunu söyleyen Tatar, iktidardaki Muhafazakar Parti’de, önemli noktalarda çalışan arkadaşları olduğunu ve arkadaşları aracılığıyla Boris Johnson ile sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

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