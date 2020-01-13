KKTC’de ev alan İngilizler ipotek yüzünden evsiz kaldı

Lapta’daki Greatstone 2 Sitesi’nin arazisi, içerisindeki 13 evle birlikte, dün açık artırmayla 3 milyon 445 bin TL’ye Bülent Yüksekbaş’a satıldı. Sitedeki evlerde yaşayan İngilizler, açık artırmanın yapıldığı kahvehanenin önünde eylem yaptı.

Greatstone Ltd’nin Lapta’da ipotekli arazi üzerine yaptığı ve içerisinde 13 evin bulunduğu Greatstone 2 Sitesi, 3 milyon 445 bin TL’ye satıldı. Şirketin ödenmemiş borçlarından dolayı el konularak, Girne Kaza Mahkemesi’nin kararıyla açık artırmaya çıkarılan site ve içerisindeki 13 ev, ilk önce 4 milyon 725 bin TL’ye satışa çıkarıldı, alıcı çıkmayınca, 2017 yılında fiyat 4 milyon 252 bin TL’ye düşürülerek yeniden açık artırmaya çıkarıldı ancak satış yine gerçekleşmedi. Son yapılan açık artırmada tek teklif veren Bülent Yüksekbaş, sitenin yeni sahibi oldu.

“ADALETSİZLİĞİ DURDURUN”

Greatstone 2 Sitesi’nden ev alan ve şirketin tamamlamadığı kısımlarını da tamamlayarak evlerine yerleşen, tüm ödemelerini yapıp, işlemlerini de tamamlayan ancak, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle tapularını alamayan site sakinleri, daha önceki açık artırmalarda olduğu gibi dün de pankartlı eylem yaptı.

İngilizce ve Türkçe olarak “Evimizi kurtarın”, “Aç gözlülüğün kurbanı”, “Bu adaletsizliği durdurun” ve “Çalıntı evler” yazılı pankartlar açan İngilizler, satışın ardından evsiz kaldı.

Lapta’daki bir kahvehanede, polis gözetiminde yapılan açık artırmayı protesto eden İngiliz aileler, yayımladıkları basın bildirisi ile de tepkilerini dile getirdi. Greatstone 2 Sitesi sakinlerinin basın bildirisi şöyle:

“KKTC’de ev satın alan çoğunluğu İngiliz olan yabancılar büyük bir haksızlıkla karşı karşıyadırlar. Şöyle ki KKTC’de bir ev satın almak için sözleşme yapan, sözleşmedeki tüm şartları yerine getiren, satın aldıkları evin tasarrufunu devralıp evlerinde yaşamaya başlayan ve evlerinin koçanını beklemekte olan insanlar, haberleri olmadan, hiç ilgileri olmayan nedenlerle evlerini yitirme noktasına gelmektedirler. Yalnız evlerini değil paralarını da kaybedip sokakta kalacak duruma düşmektedirler. Dünyanın hiçbir yerinde buna benzer bir haksızlık olmuyor.

KKTC’de ev alanlar hukuk ilkelerine ve insan haklarına aykırı bir sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Kulaksız 5’te olduğu gibi Lapta’da Greatstone Ltd. şirketinin inşa ettiği evlerden satın alanlar da aynı sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir ülkede ev satın alan kişilerin evlerinin koçanını beklerken hiçbir kusurlu davranışları olmadığı halde evlerini yitirme durumu ile karşılaşmaları o ülke hukukunda ciddi bir hata olduğunu gösterir. Bu hata inşaat sektörünü ve dolayısıyla tüm ekonomiyi olumsuz etkiler. Ülkenin fakirleşmesine neden olabilir.

Bu nedenle ev alan yabancılar, Kıbrıs Türk basınının bu soruna eğilmesini ve yardımcı olmasını beklemektedirler. Basından beklentileri sorunu anlayıp kamuoyuna anlatmaları ve çözümü için yardımcı olmalarıdır.

Bu olayda yasal sorun şöyle özetlenebilir: Dünyanın tüm ülkelerinde Contract Law (Sözleşmeler Hukuku) ve Mortgage Law (İpotek Hukuku) birbirine benzemektedir. Buna rağmen, KKTC’de ev satın alan sözleşmedeki tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve evlerinde oturan insanlara koçanları verilmeyip onları hiç ilgilendirmeyen bir anlaşmazlık nedeni ile evleri satılmak istenmektedir.

İpotek Yasasına göre, ipotek senedinde hangi mal ifade edilmişse sadece o mal ipoteğe dahil kabul edilir. Başka mallar ipoteğe dahil edilemez. Buna rağmen, KKTC’de ipotek senedinde kuru arazi olduğu belirtilen bir mal üzerine ipotek kapsamı dışında olan evler de ipoteğe dahil kabul edilerek satılmak istenmektedir.

Bu uygulama, daha önce Kulaksız 5 davalarında da yapılmış ve orada ev satın almış olan İngilizlerin evleri hiç borçları olmadığı halde evlerini kapsamaması gereken bir ipotek kapsamında kabul edilerek satılmak istenmişti. Bu olay, uluslararası bir skandala dönüşmüştü ve KKTC aleyhine çok kötü bir imaj yaratılmasına neden olmuştu.

Burada Greatstone Şirketi aynı olayı tekrarlamak istemektedir. Bir kimse kendisine ait bir arazi üzerine başka kişilerin ev yapıp satmasına razı olursa, o ev parasını ödeyerek satın alan kişilere ait olur. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereği eve ayrı koçan çıkarılıp ev sahibine verilmesi gerekir. Koçan çıkması gecikti, bu nedenle ev de arazi sahibine ait oldu diye bir iddia dünyanın hiçbir yerinde yapılmadı ve yapılamaz.

Bu dolandırıcılığa açık kapı bırakmak demektir. KKTC’de koçan çıkması gecikti, evi satın alan ev sahibi evini yitirir, ev, arazi sahibine ait hale gelir ve arazi sahibinin alacağı veya borcu için satılır diye bir anlayış oluşmuştur. Bu anlayış hukukun temel ilkelerine ve insan haklarına aykırıdır. Ev sahiplerinin evlerinin kendilerini ilgilendirmeyen bir borç nedeniyle, evleri ipotek senedinde açıkça ifade edilmediği halde satılması tüm dünyada skandal olarak nitelenebilecek bir durumdur.”