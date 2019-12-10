KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıslı Rumları ve tüm ilgili ülkeleri, Kıbrıslı Türklerin adanın doğal zenginlikleri üzerindeki eşit hakları kabul etmeye ve buna göre davranmaya çağırdı, “Diğer tüm seçenekler hayalden ibarettir, haklarımızı ihlal ettikleri sürece duvara çarpacaklar” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Organizasyonu’nun “Yüksek Düzeyde Kamu ve Özel Yatırım Konferansı’na” katıldı.

Taçoy, Kıbrıslı Rumları ve tüm ilgili ülkeleri, Kıbrıslı Türklerin adanın doğal zenginlikleri üzerindeki eşit hakları olduğunu kabul etmeye ve buna göre davranmaya çağırarak, bu konudaki diğer tüm seçeneklerin ise hayal gücünden başka bir şey olmadığına vurgu yaptı.

Libya ile yapılan son denizcilik anlaşmasının, kesinlikle bir kez daha Doğu Akdeniz’de Türkiye olmadan hiçbir şeyin elde edilemeyeceğinin açıkça belirten bir oyun değiştirici olduğunu ifade eden Taçoy, Türkiye son sözü söylemeden kimsenin harekete geçmemesi gerektiğini aktardı.

Üye devletlerle ortak bir geçmişi ve kültürü paylaşan Kıbrıs Türk Devleti’nin, bu organizasyonun gururlu bir gözlemcisi olduğunu ve İİT’nin hedeflerine tam anlamıyla bağlı olduğunu ifade eden Taçoy, KKTC’nin, İİT ülkeleri ile olan ilişkilerinin ticaret, eğitim ve turizm dahil olmak üzere çeşitli alanlarda geliştiğini belirtmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.