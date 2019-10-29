Kıbrıs Geçitkale’de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Geçitkale Havaalanı yakınlarında bugün saat 12.50 sıralarında, Hava Sporları Federasyonu’na ait bir eğitim uçağı düştü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.Polise göre, eğitim uçuşu yaptığı sırada Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşen uçakta iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya’yı yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Eğitim uçağının düşüş sebebi henüz belirlenemezken polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı da açıklandı.

Polis isimleri doğruladı

Polis, Geçitkale Havaalanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin, Serkan Özcezarlı (E-46) ile Hakan Çetinkaya (E-46) olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kazanın sebebi araştırılıyor.