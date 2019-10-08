21 kişiye ait iskeletler Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedildi

3 hours önce
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Muratağa katliam çukurunda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden kimlik tespiti yapılan  21’i daha devlet töreniyle dün  Muratağa – Sandallar Şehitliği’ne defnedildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucunda kimlik tespiti yapılan;  Zalihe Hüseyin, Havva Mustafa, Tacay Mustafa, Temray Mustafa, Erdinç Hüseyin, Emine Hüseyin, Seval Hüseyin, Türker Mustafa, Dudu Ali Osman, Hasan Sadık, Naziyet Mehmet, Enver Hüseyin, Ahmet Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Erdoğan Aziz, Mehmet Hüseyin, Ertan Hüseyin, Gültekin Süleyman, Ayşe Erdoğan, Zehra Erdoğan ve   Kadriye Erdoğan tek tek kılınan cenaze namazlarının ardından şehitlikte adlarına hazırlanan kabirlere defnedildiler.

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