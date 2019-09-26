Mecliste oluşturulan komite Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Meclis’te oluşturulan özel komite, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kararı aldı.

Oybirliğiyle alınan Komite kararı, Meclis Genel Kurulu’na sunulacak ve Genel Kurul’da oylanacak.Bugün sabah başlayarak yaklaşık 8 saat süren komite toplantısı, saat 18.00 sıralarında tamamlandı.

Öztürk

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinde toplanan komitenin Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdiğini söyledi.Dokunulmazlığın kaldırılması kararını verenin kendileri olmadığını, kendilerinin sadece rapora ilişkin kararı verdiğini ifade eden Öztürk, raporu Genel Kurul’a sevk ettiklerini, son kararın Genel Kurul’da verileceğini vurguladı.

Raporda, Özgürgün’ün suçlu bulunup bulunmadığı ibaresinin söz konusu olmadığını belirten Öztürk, Hüseyin Özgürgün’ün suçlu olmadığını söylediğini, günün sonunda tamamen temize de çıkabileceğine işaret etti.

UBP olarak bütün milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir çalışmaları bulunduğunu söyleyen Öztürk, milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlığının kalarak, dokunulmazlığın kaldırılması için Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte bir girişim yapacaklarını söyledi.Öztürk, Hüseyin Özgürgün’ün suçsuz olduğuna ve günün sonunda temize çıkacağına inanç belirtti.

Özdefne

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, komitenin 45 günlük çalışma süresini bugün tamamlayarak, ortaya koyduğu oy birliği kararını onayladığını kaydetti.Komitenin görevinin “İstinadın ciddiliği” ve “Başsavcılıktan gelen istemin siyasal nedenlere dayanıp dayanmadığını tespit etmek” olduğunu ifade eden Özdenefe, bu tespitleri yapan komitenin Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması kanaatine vardığını söyledi.

Komite bu kararı verdikten sonra, kararı Genel Kurul’un onaylayacağını, eğer Genel Kurul’da onaylanırsa sürecin o çerçevede başlayabileceğini anlatan Özdenefe, nihai bağlayıcı kararın Genel Kurul’un olduğunu vurguladı.Özdenefe, İç Tüzüğün kendilerine verdiği yetki çerçevesinde, bu aşamada dokunulmazlığın kaldırılmasının uygun olduğuna oy birliğine vardıklarını sözlerine ekledi.

Manavoğlu

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, 45 gün süren bir maratonun bugün tamamlandığına işaret ederek, iki yazdır iki dokunulmazlık komitesinde bulunduğunu, bu dokunulmazlık konusu Anayasal olarak Meclis’e havale edildiği için, bu şekilde bir uygulama olduğunu anlattı. Dokunulmazlık konusunda yaşanan bir çok sıkıntı bulunduğuna değinen Manavoğlu, kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıkların kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılarak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortadan kaldırılmasını uygun bulduklarını söyledi.

Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, toplantının çok uzun sürdüğünü, çünkü konun çok hassas olduğunu belirtti.Kararı verirken dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu, detaylı bir çalışma ve 8 toplantı yaptıklarını anlatan Şahiner, ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini, siyasetin dokunulmazlıklarla ilgili bu kadar mesai harcayacak lüksü olmadığını kaydetti.

Hükümet ortaklarının bir Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini değerlendireceklerini ifade eden Şahiner, daha yapıcı işlerle uğraşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Genç

HP Milletvekili Mesut Genç de, 45 günlük uzun bir süre bu konuda çalıştıklarını ifade ederek, komitede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, ancak konun çok hassas olması nedeniyle çok ciddi davrandıklarını, toplantının uzun sürmesinin nedenin de bu olduğunu söyledi.

Adı geçen milletvekilinin hangi partiden olduğunun bir önemi olmadığını ifade eden Genç, istinadın ciddiliği, siyasi amaçlara dayanıp dayanmadığı konusunu ele aldıklarını vurguladı.Genç, kararın sadece komitede alındığını, ilgili vekilin dokunulmazlığının devam ettiğini, bunun Genel Kurul aşamasında netleşeceğini sözlerine ekledi.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün başkanlık ettiği komite toplantısı, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi Milletvekilleri Mesut Genç ile Gülşah Sanver Manavoğlu’nun katılımıyla yapıldı.